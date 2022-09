NAVO en VS onder de indruk van tegenaanval Oekraïne

De NAVO en de Verenigde Staten bespeuren "bemoedigende" signalen van het slagveld in Oekraïne. Van een keerpunt willen NAVO-chef Jens Stoltenberg en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken nog niet spreken, maar ze zijn gesterkt door het Oekraïense tegenoffensief.

De Oekraïners boeken "aantoonbaar echte vorderingen", zei Blinken vrijdag na een bezoek aan Stoltenberg op het hoofdkwartier van het westerse bondgenootschap. Niet alleen in het zuiden, maar er is nu ook "significante" vooruitgang in het oosten, rond Charkov, constateert hij. Blinken tekent wel aan dat het nog te vroeg is om te zeggen waar dit heengaat.

Ook Stoltenberg waarschuwt om de dag nog niet te prijzen, ondanks de "bemoedigende" tekenen. "Oorlog is van nature onvoorspelbaar."