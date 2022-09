Kist van koningin Elizabeth wordt overgevlogen naar Londen

De kist van koningin Elizabeth wordt dinsdagavond van Edinburgh naar Londen overgevlogen. De koningin zal daar in Buckingham Palace liggen. Prinses Anne, de dochter van Elizabeth, vergezelt de kist op de reis van Schotland naar Engeland. De koningin stierf in Balmoral Castle en werd zondag overgebracht in Holyroodhouse in Edinburgh, de officiële koninklijke residentie in Schotland. Elizabeth ligt sinds maandag opgebaard in St. Giles' Cathedral in de Schotse hoofdstad. Woensdag gaat de kist verder naar Westminster Hall, waar die zal liggen tot de ochtend van de staatsbegrafenis op maandag 19 september. Daar heeft het publiek ook vier dagen de tijd om afscheid te nemen en de koningin de laatste eer te bewijzen. De nieuwe koning Charles III woont dinsdag in Noord-Ierland een rouwbijeenkomst bij voor zijn overleden moeder. Daar zullen ook koningin-gemalin Camilla en de kersverse premier Liz Truss aanwezig zijn. Nu hij koning is bezoekt Charles de vier delen van het Verenigd Koninkrijk om zich voor te stellen als het nieuwe staatshoofd. Maandag was hij in Schotland aanwezig bij de processie in St. Giles' Cathedral, vrijdag reist de koning af naar Wales.