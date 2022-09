Russische grensstad: dode en gewonden na beschietingen

Nabij de Russische grensstad Belgorod is volgens het Russische staatspersbureau TASS zeker één dode gevallen door Oekraïense beschietingen. Ook zouden zeker twee mensen gewond zijn geraakt. TASS zegt zich te baseren op informatie van de lokale autoriteiten. Het bericht kan niet onafhankelijk worden geverifieerd en Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Rusland viel op 24 februari buurland Oekraïne binnen en heeft sindsdien herhaaldelijk geklaagd over aanvallen op zijn eigen grondgebied. Begin juli beschuldigde Rusland Oekraïne ervan Belgorod met raketten te hebben beschoten. Daarbij zouden zeker drie mensen zijn gedood en tientallen gebouwen zijn beschadigd. Naast Belgorod beschuldigen ook andere Russische regio's, waaronder Koersk en Brjansk, de Oekraïners herhaaldelijk van beschietingen. Kiev geeft meestal geen commentaar op de beschuldigingen. Nabij kerncentrale Zaporizja Naast de beschietingen in Rusland zouden Oekraïense troepen volgens het Russische ministerie van Defensie zaterdag een onsuccesvol offensief hebben uitgevoerd in Pravdyne in de Oekraïense regio Cherson. Bovendien zouden ze aanvallen hebben uitgevoerd nabij de kerncentrale van Zaporizja. Een woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft deze laatste beschuldiging ontkend. De kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa, heeft de afgelopen weken herhaaldelijk onder vuur gelegen. Moskou en Kiev geven elkaar steeds de schuld van de aanvallen.