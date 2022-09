Waarom piemels een naam krijgen

Waarom spreken veel mannen hun geslachtsdeel aan met een koosnaam? Slurfje, Dikkie-Dik, Hannibal, Pluisje, … Je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat een penis die ernaar vernoemd werd. Relatietherapeute Vanessa Muyldermans zegt tegen Het Nieuwsblad dat er over het algemeen twee mogelijke verklaringen voor zo’n troetelnaam.

“Meestal zijn het stellen die samen een naam bedenken voor de piemel. Die is meestal gebaseerd op een concrete situatie of een grappig voorval. Door het geslachtsdeel een naam te geven, schep je als koppel een hechtere band. Alleen jullie twee noemen hem zo, anderen hebben er geen weet van. Het is een soort inside joke bij wijze van spreken. Gaat het koppel uit elkaar, dan wordt ook de koosnaam aan de kant geschoven. Een volgende relatie zorgt eventueel voor een nieuwe naam.”

“Wat ook kan voorvallen, is dat mannen inderdaad een ‘permanente’ naam hebben voor hun penis die niet afhankelijk is van relatie tot relatie. Die ontstaat dan vaak onder vrienden of in de kleedcabines van de voetbalclub.”