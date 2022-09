Verplicht de oorlog in, zoals in Rusland, kan dat hier ook?

Je zult maar naar het front gestuurd worden voor een zinloze oorlog waar je zelf allang niet meer in gelooft. Het overkomt honderdduizenden Russen. Hoe zit dat in Nederland?

Hier is de dienstplicht sinds 1992 opgeschort. Dat betekent dat niemand meer wordt opgeleid in de vorm van een dienstplicht op 18-jarige leeftijd, maar dat dit wel weer zou kunnen gebeuren, mocht het nodig zijn. Defensie-experts bij RTL Nieuws achten dit echter volstrekt onwaarschijnlijk.

Patrick Bolder van het Haags Centrum voor Strategische Studies legt uit dat daar helemaal geen capaciteit voor is. "De hele beroepsmacht zoals die nu bestaat, zou ingezet moeten worden om alle dienstplichtige mensen op te leiden als die worden opgeroepen. Maar die beroepsmacht is in tijden van oorlog zelf aan het front nodig."

Nederland heeft wel een kleine groep reservisten. Defensie-expert Mart de Kruif: "Een onderdeel van de landmacht is de Nationale Reserve. Dat zijn zo'n 3000 zeer gemotiveerde mannen en vrouwen, die zich vrijwillig hebben aangemeld. De meesten van hen zijn nooit beroepsmilitair geweest."

"Het is een groep mensen van heel divers pluimage: studenten, chirurgen, bouwvakkers, chauffeurs. Zij krijgen een militaire opleiding van een aantal weken. Ook hebben ze elk jaar verschillende opleidingsweekenden, waardoor ze echt goed zijn opgeleid. Hun kerntaak is: bewaken en beveiligen. Als Nederland ooit wordt binnengevallen, zouden deze mensen energiecentrales, vliegvelden en verkeersknooppunten bewaken."

Maar de kans dat je als jongeman hier dus zomaar naar het front kunt worden gestuurd, is nihil.