Dit is er over van de Oekraïense iconische strijder uit de fabriek Azovstal

Een foto van hem ging de wereld rond tijdens de wekenlange belegering van de Azovstalfabriek in de Oekraïense havenstad Marioepol. Toen het laatste bolwerk van verzet midden mei viel, werden de overgebleven Oekraïense strijders krijgsgevangen genomen. Mykhailo Dianov (42) overleefde het en werd afgelopen week vrijgelaten bij een gevangenenruil. Als een schim van zichzelf.

Dianov is er na de maandenlange ontberingen in Russische gevangenschap heel slecht aan toe. Hij verblijft momenteel in een militair ziekenhuis in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Op beelden is te zien dat hij uitgemergeld is.