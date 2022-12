Onderzoek: vrouwen zijn de laatste jaren veel bozer geworden (en terecht)

Vrouwen zijn boos, in ieder geval bozer dan tien jaar geleden, blijkt uit onderzoek van de BBC. Dat zou vooral komen doordat ze onafhankelijker zijn geworden.

Al sinds 2012 vraagt de BBC meer dan 120.000 mensen uit ruim 150 landen naar hun emoties. Zo moesten de deelnemers bijvoorbeeld aangeven welke emoties ze de voorgaande dag voelden.

In het algemeen ervaren vrouwen meer woede, verdriet en stress dan mannen. Zo zijn vrouwen in de afgelopen negen jaar maar liefst 6 procent kwader en gestrester geworden dan mannen.

Psychiater Lakshmi Vijayakumar komt met een verklaring: vrouwen zijn het afgelopen decennium in veel landen onafhankelijker geworden en zien daardoor nu pas goed in hoe groot de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog steeds is.

Met een voorbeeld uit haar eigen land India, maakt ze in één keer duidelijk dat het overal op de wereld hetzelfde liedje is: "Na hun werk zie je mannen voordat ze naar huis gaan, eerst nog even langs de theebar gaan, waar ze nog rustig gaan roken. De vrouwen, in tegenstelling tot de mannen, haasten zich naar huis omdat ze nadenken over huishoudelijke taken die nog moeten gebeuren. Het is dan ook niet vreemd om vrouwen al onderweg groente te zien snijden.”