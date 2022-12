Tweehonderd arrestaties in Brussel en Antwerpen na WK-verlies Marokko

Na de door Marokko verloren halve finale tegen Frankrijk gisteravond zochten jonge Marokkaanse ‘supporters’ in Brussel en Antwerpen de confrontatie met de politie op. Vooral in de hoofdstad liep de situatie weer uit de hand. De politie moest het waterkanon en traangas inzetten, in Antwerpen werd kortstondig een waterkanon gebruikt. In beide steden werd een honderdtal arrestaties verricht.

De Mobiele Eenheid in Rotterdam heeft groepjes jongeren weggejaagd van de West-Kruiskade en het Kruisplein in het centrum van de stad. Ook in Amsterdam is de Mobiele Eenheid in actie gekomen.