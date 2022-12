Musk zegt Twitteraccounts journalisten te herstellen na poll

Elon Musk heeft op Twitter laten weten dat de door hem geschorste accounts van journalisten hersteld zullen worden. "Jullie hebben gesproken", schrijft de eigenaar van het platform op zijn eigen account. Hij doelt op een poll waarin hij gebruikers vroeg of de schorsing nu of pas later opgeheven moet worden. Een meerderheid van de twitteraars koos voor dat eerste.

Musk stelt dat iedereen die zijn locatie deelde en daarom geschorst werd "onmiddellijk de toegang tot het account terugkrijgt".

De aankondiging van Musk volgt op een aantal onrustige dagen vanwege een rel op het platform die begon met de schorsing van @elonjet, een twitteraccount dat de vluchtgegevens van Musks privévliegtuig bijhield. Vervolgens werden journalisten, werkzaam voor onder meer CNN en The New York Times, door Musk voor zeven dagen verbannen van het platform. De miljardair stelde dat zij de veiligheid van zijn gezin in gevaar brachten door, soms indirect, over de locatie van zijn vliegtuig te schrijven.

De schorsingen kwamen Twitter internationaal op felle kritiek te staan. VN-chef António Guterres zei "zeer verontrust" te zijn, Reporters Without Borders (RSF), een organisatie die zich inzet voor persvrijheid, sprak van "een bedreiging voor de democratie" en ook mediaorganisaties en verschillende landen veroordeelden de stap.