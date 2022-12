Bij jongeren is de islam nu de grootste godsdienst in Nederland

Het gaat met de ontkerkelijking in Nederland heel snel, en ook sneller dan in omringende landen. Zes op de 10 Nederlanders zegt niet tot een kerk te behoren. In 2021 rekende 58 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder zich niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Een jaar eerder was dat 55 procent en in 2010 nog 45 procent. Vooral het aandeel katholieken is geslonken. De afname bij de protestantse kerken en groeperingen bleef beperkt. De groep die zegt tot de islam te behoren, bleef de afgelopen jaren stabiel. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn van het CBS.

Opmerkelijk is het beeld bij de jongste leeftijdsgroep uit het onderzoek, die van jongeren tussen de 15 en 18.

Daar scoort de Islam het hoogste. 15 procent van de jongeren zegt moslim te zijn. Bij de hele Nederlandse bevolking is dat vijf procent.