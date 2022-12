Syrische broers in Stein opgepakt voor voorbereiden terroristisch misdrijf

- De politie heeft woensdagavond in het Limburgse Stein twee Syrische broers van 20 en 22 jaar oud opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Dit meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kwam deze week met informatie over het duo, waarna een onderzoek startte. Bij de doorzoeking van de woning zijn geen wapens of explosieven gevonden. De broers zitten in alle beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Eerder werd al bekend dat er twee mensen waren opgepakt in de Limburgse plaats. Toen werd nog niet gezegd waar ze van verdacht werden.