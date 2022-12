Volkskrant: personeel NOS Sport klaagt al 15 jaar over wangedrag

Medewerkers van NOS Studio Sport zeggen volgens de Volkskrant al vijftien jaar lang melding te doen van onacceptabel gedrag op de werkvloer en niet gehoord te worden. Dat is duidelijk geworden uit een personeelsbijeenkomst van NOS Sport die vorige week vrijdag werd georganiseerd. De krant stelt dat er volgens de werknemers sprake is geweest van "seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en pesterijen". Er zou onvoldoende op geacteerd zijn. De Volkskrant baseert zich op meerdere bronnen die bij de personeelsbijenkomst aanwezig waren. De woordvoerder van NOS Sport laat donderdagavond weten niet te willen reageren op de publicatie in de Volkskrant. "De externe vertrouwenspersoon is deze week gestart met de inventarisatie", meldt de woordvoerder. "Gezien de vertrouwelijkheid van dit onderwerp en omdat we de inventarisatie niet in de weg willen zitten, kunnen wij momenteel hier niet verder inhoudelijk op ingaan." Reactie NPO vrijdag De NPO laat donderdagavond weten vrijdag met een reactie te komen op de publicatie. Meldpunt MORES liet donderdag weten dat NOS Sport nog niet heeft aangeklopt voor hulp of advies over de kwestie. Er is onder meer een gedragscode bij de NOS waarin omgangsvormen staan beschreven en er zijn sinds 2000 vertrouwenspersonen actief, zowel intern als extern. Ook volgen leidinggevenden bij de gehele NOS trainingen rondom dit thema.