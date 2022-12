Nederlander (26) neergeschoten en uit auto gegooid bij Antwerpse Grote Markt

Ter hoogte van de Melkmarkt, vlak bij de Antwerpse Grote Markt, is zondagochtend omstreeks 6 uur een neergeschoten man aangetroffen op straat. Het slachtoffer, dat in levensgevaar verkeert, werd uit een auto gegooid. Dat schrijft de Belgische krant HLN.

De neergeschoten man is een 26-jarige Nederlander. Nadat hij uit de auto gegooid werd, ging de bestuurder ervandoor. “In welke context dit incident kadert, is nog niet duidelijk”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Een Nederlander die bij het slachtoffer was, werd voor ondervraging meegenomen. Of die man iets met de feiten te maken heeft, valt nog niet te zeggen. De auto wordt uiteraard opgespoord.”