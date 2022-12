Fascinerende plaatjes: bevolkingsdichtheid en spreiding in Nederland, Frankrijk en Italië

Demograaf en socioloog Ruben van Gaalen van het Centraal Bureau voor de Statistiek deelt drie fascinerende animaties, waarin de spreiding en dichtheid van de bevolking in Frankrijk, Italië en Nederland prachtig in beeld zijn gebracht.

Als we naar Frankrijk kijken, valt het decentrale karakter op: de hoofdstad Parijs torent als een Eiffeltoren hoog boven de rest van het land uit. Italië is heel anders ingedeeld. “Grote verschillen in bevolkingsdichtheid en -spreiding tussen Frankrijk en Italië weerspiegelen deels historisch gegroeide culturele, sociaal-geografische verschillen”, schrijft Van Gaalen op Twitter:

Het Nederlandse kaartje laat zien dat Noord- en Zuid-Holland en Utrecht eruit springen: