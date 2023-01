Oogziekenhuis Rotterdam: we zijn weer terug bij af

In het Oogziekenhuis Rotterdam waren in de eerste uren na de jaarwisseling al 12 slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Dat aantal zal nog verder oplopen, verwacht het ziekenhuis. Het aantal is vergelijkbaar met de aantallen slachtoffers die voor de coronapandemie binnenkwamen, zegt oogarts Tjeerd de Faber desgevraagd. Tijdens de jaarwisseling van 2020 behandelde het ziekenhuis 18 patiënten met oogletsel door vuurwerk. "We zijn weer terug bij af", zegt hij. "Doodzonde dat dit toch weer de prijs moet zijn van nieuwjaar vieren." Volgens De Faber is één oog niet meer te redden. Vier andere oogslachtoffers hebben ernstig blijvend letsel. In coronatijd zag De Faber een handvol oogpatiënten met oud en nieuw. Op 1 januari 2022 behandelde het Oogziekenhuis vijf vuurwerkslachttoffers. In 2021, toen de pandemie nog in volle gang was, beleefde de arts zijn "rustigste jaarwisseling in 34 jaar tijd", zei hij destijds. "Toen hoefden we niet te opereren", zegt De Faber zondagochtend vroeg. "Maar vanmorgen moeten we toch een aantal mensen opereren. Hoe de operaties zullen gaan, hangt af van hoe het letsel aan het oog zich ontwikkelt", zegt hij. De Faber pleit al jaren voor een permanent landelijk vuurwerkverbod om oogletsel door vuurwerk te voorkomen.