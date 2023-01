Volgens minister Dijkgraaf staat Nederland op een kantelpunt: ‘Prestatiedruk is doorgeschoten’

Ons land is hoog genoeg opgeleid, vindt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Volgens de D66'er staat Nederland op een kantelpunt.

"Ik denk dat ons land in een fase zit waarin we wel klaar zijn met het proces dat iedereen hoger opgeleid moet worden", zegt Dijkgraaf in de Volkskrant. "Als iedereen maar de hele tijd hoger, hoger, hoger wil, geeft dat heel veel spanning en prestatiedruk, ook op die academische opleidingen", legt hij uit. "Zeker bij mensen die daar misschien helemaal niet op hun plek zijn. En het wrange vind ik dat die prestatiedruk zo is doorgeschoten dat zelfs mensen die het langs die lat het allerbeste doen, supergestrest zijn en nog steeds bezig blijven met die stap hoger."

De minister denkt dat het banenlandschap snel gaat veranderen en spreekt dan ook van een 'kantelpunt'. "We praten veel over de energietransitie, daar hebben we grote aantallen technici voor nodig. Misschien ook wel een paar theoretisch natuurkundigen, maar het gaat vooral om de elektriciens en de lassers die de apparaten kunnen bouwen. Daar hoort een herwaardering van het mbo bij."

Ook financieel hebben mbo'ers het veel beter dan vroeger. "Je kunt wel zeggen: met een academische opleiding heb je later misschien een hoger inkomen. Maar het hangt heel erg af van wat je gaat doen, want met bijvoorbeeld een doctoraat in de filosofie is dat niet gegarandeerd. En als je elektrotechnicus wordt en je begint je eigen bedrijf, kun je daar uiteindelijk heel veel geld in verdienen."