Spare wereldwijd snelst verkopende non-fictieboek, zegt uitgever

Het boek Spare van prins Harry is volgens uitgever Transworld Penguin Random House het snelst verkopende non-fictieboek ooit, meldt de Britse zender Sky News. Het boek kwam dinsdag uit en de uitgever zegt dat er inmiddels ruim 400.000 exemplaren van zijn verkocht. De verkoop van het boek voldoet volgens de uitgeverij aan de verwachtingen. "Zover wij weten gaan de enige boeken die meer zijn verkocht op de eerste dag over die andere Harry." De uitgever verwijst hiermee naar de fantasieboeken over tovenaar Harry Potter. In het boek Spare vertelt de hertog van Sussex over zijn ervaringen met de Britse koninklijke familie.