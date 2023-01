Zes mensen door man met mes verwond op Parijse Gare du Nord

Een man heeft met een steekwapen mensen aangevallen op het Parijse station Gare du Nord. Er zijn zes gewonden gevallen. De verdachte is snel door de politie uitgeschakeld en die heeft daarbij naar verluidt gebruik gemaakt van vuurwapens. Hoe de man eraan toe is, is nog niet bekendgemaakt.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmarin heeft "de snelle en moedige reactie" van de politie geprezen. Over de motieven van de man en wat voor steekwapen hij precies gebruikte is nog niets bekend. De slachtoffers zijn volgens Franse media lichtgewond.

Het station Gare du Nord behoort tot de drukste ter wereld. Het dient onder meer voor de treinverbindingen met Amsterdam, Brussel, Lille, Londen en tal van Duitse steden. Het treinverkeer werd tijdens het incident even onderbroken, melden Franse media.