Aanslag op huis agent Best kwam wellicht na bekeuring

De aanslag op de woning van een agent in Best (Noord-Brabant) lijkt te zijn gebeurd nadat die agent bekeuringen had uitgeschreven aan de zoon van de vermoedelijke opdrachtgever. In december 2020 gingen er bij het huis explosieven af en ontstond er brand. Het gezin van de agent lag binnen te slapen.

Het lijkt erop dat de vader van de jongen zo boos was dat hij opdracht heeft gegeven om een gerichte aanslag op het huis van de politieman uit te voeren. Dat meldt de politie, nadat woensdag twee mannen voor de aanslag zijn opgepakt: een 42-jarige inwoner uit Waalre, die de vermoedelijke opdrachtgever is, en een 24-jarige man uit Best. Hij zou de uitvoerder zijn geweest.

Die avond was de agent aan het werk, maar zijn vrouw en kinderen lagen binnen te slapen. Bij de aanslag is een zwaar explosief gebruikt. Daarop is later DNA gevonden, naast dat van de vermoedelijke uitvoerder van de aanslag ook een vrouwelijk DNA-spoor. De politie onderzoekt dat nog verder.

Het voorarrest van de hoofdverdachte is vrijdag met veertien dagen verlengd.