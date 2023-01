Patiëntenfederatie: veel onduidelijk over aanpassing eigen risico

De Patiëntenfederatie Nederland heeft nog veel vragen over het kabinetsplan om een maximaal eigen risico van 150 euro per medisch-specialistische ingreep in te stellen. Vraag is bijvoorbeeld voor welke groep patiënten deze maatregel eigenlijk is bedoeld. Wie nu medisch-specialistische zorg nodig heeft, zoals een operatie, is daar in de regel in één klap het hele eigen risico aan kwijt. Het minimale eigen risico is 385 euro per jaar. Als dat bedrag betaald is, zijn operaties en andere bezoeken aan de specialist de rest van het jaar in principe gratis. Wanneer het eigen risico in stukjes wordt betaald, raken mensen gestimuleerd om na te denken over de noodzaak van een behandeling. De maatregel moet helpen de zorgkosten te drukken, zo redeneert het kabinet, doordat mensen mogelijk minder gebruik gaan maken van medisch-specialistische zorg. Dat kan zo zijn, stelt de Patiëntenfederatie, maar onduidelijk is welke mensen daadwerkelijk van zulke zorg zullen afzien om kosten te besparen. Voor mensen met een chronische aandoening verandert er in elk geval weinig, legt een woordvoerder uit. Het gaat dan om patiënten die vanwege hun ziekte meerdere keren per jaar op controle moeten of bijvoorbeeld nierpatiënten die geregeld naar het ziekenhuis gaan voor een dialyse. Zij zullen het volledige eigen risico nog steeds op maken."We denken dat de aanpassing misschien gericht is op mensen met sportblessures. Iemand die bijvoorbeeld niet per se een dure scan nodig heeft, maar ook direct aan fysiotherapie zou kunnen beginnen." Maar zeker weten doet de organisatie dat niet. Er zijn meer onduidelijkheden rond de regeling, aldus de Patiëntenfederatie. Want hoewel het minimale eigen risico 385 euro per jaar is, kiest een deel van de mensen voor een hoger bedrag, tot maximaal 885 euro. Geldt de 150 euro per behandeling tot die 385 euro is betaald en moet iemand met een hoger eigen risico voor de ingrepen daarna dan wel in één keer het resterende bedrag afrekenen? De federatie weet het niet. Ook is nog onduidelijk of labonderzoek, voor wie bijvoorbeeld bloed moet laten controleren, onder de regeling valt. De federatie hoopt dat het kabinet snel met meer details over het plan komt. "Voor de patiënt is helderheid belangrijk."