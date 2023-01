Meerdere doden en gewonden door aanrijding met spookrijder op A16

Door een aanrijding op de A16 ter hoogte van Prinsenbeek (Noord-Brabant) zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie kwam een spookrijder in aanrijding met een ander voertuig. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. De gewonden worden met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Ook is een traumahelikopter opgeroepen. De weg is ter plaatse afgezet en de politie heeft een onderzoek ingesteld.