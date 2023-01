Bestuurder komt om na crash tegen Berlijnse Brandenburger Tor

In Berlijn is zondagavond een auto met hoge snelheid op een kolom van de Brandenburger Tor ingereden. De bestuurder kwam daarbij om het leven. Het ongeval vond plaats omstreeks 23.30 uur. In de zwaar beschadigde auto vond de brandweer het levenloze lichaam van de bestuurder. Er zaten verder geen passagiers in het voertuig. Ook het bekende monument liep enige schade op. De achtergrond van het ongeval is nog onduidelijk. De Brandenburger Tor werd gebouwd tussen 1789 en 1791. De enige bewaard gebleven stadspoort van Berlijn bestaat uit zes zuilen die een zwaar gewelfd dak dragen.