Man beschoten door spookrijders die dodelijk ongeluk veroorzaakten op A16

Een 19-jarige man uit Roosendaal is zondagavond vanuit een auto bedreigd, achtervolgd en beschoten. Hij kreeg een kogel in zijn arm en in zijn been. De inzittenden veroorzaakten later spookrijdend een dodelijk ongeluk op de A16, waarbij twee van de drie mannen omkwamen.

“Hij liep over de Burgerhoutsestraat toen ineens die auto naast hem kwam rijden”, vertelt advocaat Mark Broere aan het AD. “Iemand deed een raam omlaag, liet een vuurwapen zien en riep: ‘Deze is echt!’ Mijn cliënt schrok daar zo van dat hij meteen is gaan rennen.”

De man vluchtte een tunnel in, maar werd achtervolgd door de donkere Seat. “Toen hij zag dat er twee vuurwapens uit de wagen op hem gericht werden, is hij terug gerend, de tunnel weer uit. Buiten is hij in de bosjes gevlucht en heeft hij snel de politie gebeld”, zegt Broere. “Hij had twee doorschotwonden. Een in zijn arm en een in zijn been. Hij mocht na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.”

De man heeft naar eigen zeggen geen idee waarom ze hem moesten hebben. “Hij snapt het ook niet, heeft geen vijanden, zegt hij.” De politie heeft de telefoon van de jongen in beslag genomen en doet onderzoek naar een mogelijk motief voor de schietpartij. Het is onduidelijk of er sprake is van een willekeurige overval of een gerichte aanslag.

Twee van de drie mannen uit de spookrijdende auto zijn bekend bij de politie volgens anonieme bronnen waar het AD mee heeft gesproken. Later op de avond krijgt de politie ze in de smiezen en ontstaat een wilde achtervolging waarbij de verdachten tegen het verkeer in rijden en een fataal ongeluk veroorzaken op de snelweg.