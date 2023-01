Zelenski dankt Nederland voor Patriot-luchtafweer

De Oekraïense president Volodimir Zelenski waardeert de Nederlandse steun bij het bestrijden van de Russische troepen in zijn land. Op Twitter bedankte hij premier Mark Rutte voor zijn aankondiging een Patriot-luchtverdedigingssysteem aan Oekraïne te willen leveren. "Het verbetert de luchtverdediging aanzienlijk, beschermt onze steden en mensen tegen de raketterreur van de Russische Federatie", aldus Zelenski. "Samen gaan we op weg naar een gemeenschappelijke overwinning." Rutte sprak in het Witte Huis zittend naast de Amerikaanse president Joe Biden de intentie uit het dure wapensysteem aan Kiev te leveren. De VS en Duitsland deden dat eerder al. Zowel Rutte als Biden besprak de situatie dinsdag met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Op hem wordt steeds meer druk uitgeoefend om toe te staan dat in Duitsland gemaakte moderne Leopard-tanks het Oekraïense leger gaan versterken.