Iran beschuldigt prins Harry van oorlogsmisdaden

Iran beschuldigt de Britse prins Harry van het plegen van een "oorlogsmisdaad". Aanleiding is de passage in Harry's boek Spare waarin hij zegt dat hij tijdens zijn diensttijd in Afghanistan 25 mensen heeft gedood. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken reageert in een reeks berichten op Twitter op de woede uit het Verenigd Koninkrijk op de executie van de voormalige Iraanse toppoliticus Alireza Akbari, die ook de Brits nationaliteit had. Daarin stelt Iran onder meer dat "het Britse regime" niet in de positie is om te prediken over mensenrechten omdat het VK zelf "een oogje dichtknijpt" wat betreft de "oorlogsmisdaad" van prins Harry. Het ministerie stipt daarbij aan dat de hertog van Sussex "25 onschuldige mensen als schaakstukken zou hebben verwijderd en geen spijt heeft". De Britse premier Rishi Sunak zei eerder geschokt te zijn door de executie van Akbari. Die kreeg vorige week de doodstraf omdat hij zou hebben gespioneerd voor onder meer het VK. "De executie was een gevoelloze en laffe daad, uitgevoerd door een barbaars regime dat geen respect heeft voor mensenrechten van het eigen volk", zei Sunak. Eerder vielen de uitspraken van Harry ook al niet goed bij de Taliban, die eveneens spraken van "oorlogsmisdaden". De prins vertelt in het boek dat hij geen voldoening haalde uit het doden van die mensen, maar zich er ook niet voor schaamde. "Natuurlijk had ik dat getal liever niet op mijn militaire cv of in mijn hoofd gehad, maar ik had ook liever in een wereld zonder Taliban en zonder oorlog geleefd." De Taliban spraken eerder ook over oorlogsmisdaden na Harry's ontboezemingen.