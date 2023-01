Zeven doden na nieuwe schietpartij in Californië

Na een schietpartij in Californië, de tweede in amper drie dagen, zijn zeven mensen omgekomen. Een zwaargewond slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het schietincident vond plaats op twee locaties in de stad Half Moon Bay, zo'n vijftig kilometer ten zuiden van San Francisco. Een 67-jarige verdachte is aangehouden. Zijn beweegredenen zijn vooralsnog onduidelijk.

Door een schietpartij in Monterey Park, een voorstad van Los Angeles, kwamen zondag elf mensen om het leven. De 72-jarige schutter schoot zichzelf dood toen hij in zijn busje omsingeld was door de politie.

Plaatselijke politici beklagen het herhaalde vuurwapengeweld. "Twee uur geleden voegde ik mij bij mijn collega's op de trappen van het Capitool (van Californië) voor een wake voor de slachtoffers van de schietpartij in Monterey Park", zei Marc Berman, een parlementslid uit Californië, op Twitter. "Voordat we zelfs maar de kans hebben gehad om hen te rouwen, vindt er weer een massale schietpartij plaats."