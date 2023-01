Vraag je je af of je teveel drinkt? Doe de simpele CAGE-test

Er wordt weer massaal meegedaan aan Dry January, en onder de deelnemers zijn vast mensen die zich afvragen of ze teveel drinken.

Twijfel niet langer maar die de simpele CAGE test:

Heeft je de laatste maanden wel eens gedacht dat je minder zou moeten drinken? Heb je je de laatste tijd zich geërgerd aan kritiek van anderen op je alcoholgebruik? Heb je je de laatste tijd wel eens ziek of schuldig gevoeld door drinken? Heb je de laatste maanden wel eens ‘s morgens vroeg gedronken om je zenuwen te kalmeren of om een kater te bestrijden?

Bij 2 of meer positief beantwoorde vragen is een dikke kans dat je meer drinkt dan goed is en dat alcohol jou de baas is in plaats van andersom.