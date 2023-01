Milieudefensie kondigt nieuwe klimaatzaak aan

Na de zaak tegen Shell in 2021, gaat Milieudefensie eind dit jaar een nieuwe klimaatzaak beginnen tegen een bedrijf dat veel broeikasgassen uitstoot. Dat maakte de directeur van Milieudefensie, Donald Pols, zondagochtend bekend in het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels. Om welk bedrijf het gaat, kon hij nog niet zeggen. "Een rechtszaak starten tegen een sterke multinational kost enorm gedegen voorbereiding, en die tijd nemen we", aldus Pols in Vroege Vogels. In 2021 won de milieuorganisatie een rechtszaak tegen Shell over het niet snel genoeg verlagen van de CO2-uitstoot. De rechter oordeelde toen dat de oliemaatschappij de uitstoot met 45 procent moest verminderen in 2030 ten opzichte van 2019, en dat het bedrijf daar direct mee moest beginnen. Het hoger beroep dat Shell tegen die uitspraak aantekende, moet nog plaatsvinden. Het bedrijf zei dat het niet effectief is om klimaatverandering aan te pakken door één bedrijf en zijn klanten de uitstoot te laten verminderen. Grote bedrijven Na de gewonnen klimaatzaak vroeg Milieudefensie nog 29 grote bedrijven naar hun plannen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Een onderzoeksbureau dat is gespecialiseerd in klimaatbeleid, het NewClimate Institute, rekende die plannen vorig jaar door. Daaruit bleek volgens Milieudefensie dat die plannen "nog ernstig tekortschieten". Bedrijven die in de analyse van het NewClimate Institute 'laag' scoorden, waren onder meer kredietverzekeraar Atradius, baggeraar Boskalis, vleesproducent Vion, tankopslagbedrijf Vopak en de vestigingen van oliebedrijven als BP en ExxonMobil. Ook grote banken als ING, Rabobank en ABN AMRO scoorden toen laag. Pols zei vorig jaar juli dat hij hoopte dat rechtszaken niet nodig zullen zijn, maar hij maakte ook duidelijk daar niet voor terug te zullen deinzen. "Wij zijn er niet om rechtszaken te voeren, maar om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. Als het nodig is, zijn we wel degelijk bereid en in staat om nieuwe rechtszaken te starten", aldus de directeur van Milieudefensie toen.