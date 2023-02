Complete flatgebouwen ingestort: vrees voor duizenden doden na aardbeving in Turkije en Syrië

In verschillende steden in Turkije en het noorden van Syrië zijn gebouwen ingestort na een aardbeving van 7.8 plus naschokken vlakbij de Turkse stad Gaziantep. Turkse media tonen beelden van ingestorte flatgebouwen, dode lichamen en mensen die gered worden.

Er wordt gevreesd voor vele duizenden doden. De reddingsoperatie is ondertussen in volle gang, ook uit Nederland vliegen hulpverleners in om nog levende slachtoffers onder de puinhopen vandaan te halen.

Beelden van een ingestort flatgebouw in Gaziantep:

Thousand feared dead after an earthquake in Turkey and northern Syria. Devastating videos show collapsed buildings, people being pulled out from the rubble, some in body bags.



Het 2200 jaar oude Gaziantep-kasteel is vernietigd:

Schrijver en televisiemaker Özcan Akyol, die onlangs nog de programmareeks 'De neven van Eus' heeft opgenomen in Turkije, schrijft op twitter: “In de Turkse journaals worden beelden getoond van complete flats die zijn ingestort, in verschillende steden. Ik vrees dat het dodental enorm zal oplopen. Echt vreselijk.”