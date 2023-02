In delen Zuid-Turkije voelde laatste beving zwaarder dan vorige

Ooggetuigen in de zuidelijke Turkse provincie Hatay zeggen tegen regionale media dat de naschokken van maandagavond krachtiger aanvoelden dan die begin deze maand. Dat terwijl de zwaarste naschok een kracht van 6.4 had, terwijl op 6 februari bevingen met een kracht van 7.8 en 7.5 werden gemeten. Het epicentrum van de zware naschok maandagavond lag veel zuidelijker dan die begin deze maand, wat kan verklaren waarom het in delen van de provincie Hatay als een grotere schok voelde. "Ik voelde hoe de grond onder mijn voeten werd weggetrokken", vertelde ooggetuige Mehmet Ali Gumus vanuit Samandag, een kustplaats vlak bij het epicentrum, aan The New York Times. Ibrahim Guzel, de burgemeester van Defne, een district tussen Samandag en Antakya waar het epicentrum van de zware naschok was, zei tegen omroep NTV dat er geen elektriciteit is. "Mensen schreeuwen voor hun leven", zei Guzel, die bevestigde dat er opnieuw mensen vastzitten onder het puin. Een AFP-verslaggever spreekt van "paniekerige" taferelen in Antakya, een stad met zo'n 200.000 inwoners. Na de bevingen maandagavond zijn volgens persbureau Anadolu in Hatay op drie plekken nieuwe zoek- en reddingsoperaties begonnen. Tot nu toe zijn drie doden en honderden gewonden gemeld als gevolg van de laatste naschokken, in zowel Turkije als Syrië. Als gevolg van de aardbevingen begin deze maand kwamen meer dan 46.000 mensen om het leven. De Turkse autoriteiten waarschuwen mensen uit de buurt te blijven van beschadigde gebouwen die mogelijk alsnog in kunnen storten. Sinds de aardbevingen zijn meer dan zesduizend naschokken gemeten, meldt de BBC, daarbij benadrukkend dat geen enkele zo krachtig was als de beving maandagavond.