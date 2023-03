Moskou: terecht onderzoek als pro-Oekraïners Nord Stream opbliezen

Het bericht in The New York Times (NYT) dat waarschijnlijk een pro-Oekraïense groep de Nord Stream-aardgaspijpleidingen in de Oostzee opblies, rechtvaardigt zoveel te meer een onafhankelijk onderzoek naar het incident. Dat stelt de Russische vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties, die reageert op de jongste speculatie over de spraakmakende sabotage vorig jaar. De pijpleidingen zijn bedoeld om Europa van Russisch gas te voorzien.

De NYT geeft geen verdere informatie over de identiteit van de groep, maar zegt zich te baseren op Amerikaanse inlichtingendiensten. Moskou vindt dat het artikel bewijst hoe terecht het Russische initiatief is voor een ​​internationaal onderzoek. Rusland wil eind deze maand een verzoek voor een dergelijk onderzoek indienen bij de VN.

Al maandenlang wordt er volop gespeculeerd over wie verantwoordelijk is voor de aanslagen een half jaar na de Russische invasie in Oekraïne. De NYT zegt dat er geen bewijzen zijn dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky of een van zijn vertrouwelingen betrokken waren, maar een operatie "buiten de boeken" wordt niet uitgesloten. De Oekraïense regering in Kyiv ontkende ook na het NYT-stuk elke betrokkenheid.

Ondertussen melden Duitse media na eigen onderzoek ook een Oekraïens spoor. Zij baseren zich onder meer op informatie uit het officiële Duitse onderzoek naar de aanslagen en bronnen in andere landen die betrokken zijn: Denemarken, Zweden, de Verenigde Staten en Nederland.

Volgens de Duitse media is bij de geheime operatie een jacht gebruikt dat van twee Oekraïners was en door een Poolse firma werd gehuurd. Een team van vijf mannen en een vrouw, onder wie twee duikers, zou begin september uit het Oost-Duitse Rostock zijn vertrokken. Paspoorten zouden zijn vervalst en op de tafel in de kajuit van het teruggekeerde schip zouden sporen van explosieven zijn aangetroffen. Toch wordt door de Duitsers een operatie onder valse vlag niet volledig uitgesloten, dus dat het net lijkt alsof Oekraïne erachter zat.