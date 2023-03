Vier personen om het leven gekomen door verkeersongeval op A59

Vier personen zijn vrijdagavond om het leven gekomen door een verkeersongeval op de A59 bij Sprang-Capelle. Zij zaten bij elkaar in de auto, meldt de politie. Bij het ongeluk waren drie personenauto's en een vrachtwagen betrokken. Een persoon is lichtgewond geraakt. De weg is in één richting dicht tussen Waalwijk en de afrit Dussen. Volgens de politie duurt dit "sowieso tot morgenvroeg" omdat er onderzoek moet plaatsvinden. Verkeer kan omrijden via Tilburg over de A2 en de A65.