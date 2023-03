Defensieminister Israël keert zich tegen juridische hervormingen

En De Israëlische defensieminister Yoav Gallant vindt dat de omstreden juridische hervormingen niet moeten doorgaan. De regeringsplannen zorgen voor een verdeeldheid die leidt tot gevaar voor de veiligheid van Israël, aldus de politicus in een televisietoespraak. Door de hervormingen krijgt het hooggerechtshof minder macht en het parlement juist meer. Critici zien dat als een bedreiging voor de scheiding der machten, maar premier Benjamin Netanyahu stelt dat de balans er juist mee wordt hersteld. Er wordt al drie maanden tegen de plannen geprotesteerd. Zo kwamen zaterdag in Tel Aviv naar schatting bijna 200.000 betogers samen, melden Israëlische media. Gallant was volgens Israëlische media van plan om zich donderdag al tegen de omstreden plannen uit te spreken, maar toen riep Netanyahu de minister bij zich. Gallant bleef vervolgens stil, terwijl Netanyahu op televisie verklaarde dat de regering vastbesloten is door te gaan met de hervormingen en hij zijn best zou doen om voor rust en eenheid te zorgen. De huidige regering, de meest rechtse in de geschiedenis van Israël, trad eind december aan. Netanyahu keerde toen na anderhalf jaar in de oppositie terug als premier. Zijn Likud-partij had de verkiezingen van november gewonnen, ondanks dat Netanyahu toen al werd vervolgd voor corruptie. Het waren door het verdeelde politieke landschap in Israël de vijfde verkiezingen binnen vier jaar.