Media massaal bij Trump in New York, nauwelijks demonstranten

De aankomst van oud-president Donald Trump in New York is maandag massaal gevolgd door Amerikaanse media. Op vrijwel alle grote Amerikaanse televisiezenders was Trumps vlucht van Florida naar New York aan de vooravond van zijn voorgeleiding tot in detail te volgen. Bij de Trump Tower, waar Trump overnacht, stonden hordes journalisten, maar supporters waren er volgens een verslaggever van persbureau AFP nauwelijks. De oud-president moet dinsdag voor de rechter verschijnen in het onderzoek naar de betaling van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. Trump is de eerste (oud-)president in de geschiedenis van de VS die strafrechtelijk vervolgd wordt. Bij aankomst bij de Trump Tower werd de oud-president maandag door een grote groep journalisten opgewacht. Ook was er veel politie op de been. Er werden dit weekend al dranghekken rond de Trump Tower geplaatst uit angst voor protesten. Volgens de AFP-verslaggever bleef het er maandag echter rustig. Er was slechts een klein groepje aanhangers van de oud-president op de been dat aandacht vroeg voor de muur tegen migranten langs de grens met Mexico, een van Trumps projecten tijdens zijn presidentschap. Er waren ook enkele anti-Trump-demonstranten aanwezig, maar het aantal aanwezige journalisten was vele malen groter. "Dit is de beste show die momenteel te zien is. Zelfs Shakespeare kan hier niet tegenop", aldus een voorbijganger over het schouwspel. Trumps voorgeleiding dinsdag verloopt volgens de gebruikelijke procedure in New York. Zo worden er vingerafdrukken afgenomen en wordt Trump gefotografeerd. Deze mugshots zullen niet met de media gedeeld worden. Na het bezoek aan het politiebureau vliegt Trump weer terug naar Mar-a-Lago, waar hij een toespraak geeft.