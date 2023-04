Russische soldaten lopen met 20 tegelijk de dood tegemoet: meter voor meter rukken ze op in Bachmoet

Hoe lang kunnen de Oekraïners nog volhouden in Bachmoet? Meter voor meter, huis voor huis boeken de Russen terreinwinst. De verliezen zijn enorm, vooral ex-gevangenen van de Wagnergroep leggen het loodje. Ze worden per twintig de dood ingestuurd. Golf na golf na golf.

“Ze sturen kleine groepen van maximaal twintig soldaten in de richting van Oekraïense stellingen”, legt defensie-expert Roger Housen uit aan HLN. “Dikwijls lopen ze over open terrein zonder bescherming van bomen, struiken of gebouwen, waarvan de Oekraïense troepen echte ‘kill zones’ hebben gemaakt. Ze worden vaak in hun geheel uitgeschakeld. De eerste golven zijn meestal ‘verbruikbare’ huurlingen. Daarna komt de tweede golf van twintig, daarna de derde – tot wel 18 golven ‘menselijk vlees’ per 24 uur.”

Kanonnenvoer

Pas als er wat vooruitgang geboekt is, komen de meer ervaren Russische soldaten in actie. “Dergelijke aanvallen eindigen in lijf-aan-lijfgevechten in Oekraïense loopgraven of in de straten en gebouwen van Bachmoet. Zo veroveren de Russen de stad meter voor meter. Een aanvaller die bereid is de prijs aan mankracht en materieel te betalen, kan altijd de sterkste verdediging binnendringen, hoe kundig en alert de verdediger ook is”, zegt de gewezen kolonel.

Het lijkt niemand in Rusland wat uit te maken hoeveel doden er vallen onder de ex-gevangenen, en de tactiek lijkt te werken. Sinds kort hangt de Russische vlag in het kapotgeschoten gemeentehuis en de stad is zo goed als omsingeld. Alleen aan de westkant is er nog een toegangsweg voor de Oekraïners, maar die ligt ook continu onder vuur.

Wie heeft de langste adem?

“Het lijkt me aannemelijk dat de Oekraïners Bachmoet op een gegeven moment zullen moeten opgeven. Eerste mogelijkheid is dat ze zichzelf zullen terugtrekken om Oekraïense levens te redden. Vergeet niet dat de Oekraïense slachtoffers meestal tot hun beste soldaten behoren, terwijl het langs Russische kant vooral ex-gevangenen zijn die sneuvelen. Andere mogelijkheid is dat de Russische troepen de Oekraïners verder achteruit duwen, tot buiten de stad.”

Toch houdt de Oekraïense president Zelensky de poot stijf. “Hij wil de Russen bij de strijd in en rond de stad laten bloeden, zodat ze niet meer in staat zijn om hun offensief verder te zetten en niet meer kunnen doorstoten over de hele Donbas. Of het uitputten van de Russische troepen een realistisch scenario is, is een andere vraag”, besluit Housen.