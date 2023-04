Een groot deel van de oppositie zegt het vertrouwen op in het kabinet-Rutte IV wegen de impasse die is ontstaan rondom het stikstofbeleid. De motie van wantrouwen wordt ingediend door GroenLinks-voorman Jesse Klaver en is daarnaast ondertekend door de PvdA, BBB, PVV, PvdD, DENK en partijloos Kamerlid Pieter Omtzigt.