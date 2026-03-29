40 soorten toegevoegd aan lijst beschermde wilde dieren

CAMPO VERDE (ANP/AFP) - Het VN-Verdrag inzake de bescherming van rondtrekkende wilde diersoorten (CMS) heeft zondag de opname goedgekeurd van veertig soorten die internationale bescherming krijgen, waaronder de sneeuwuil die bekend is uit de Harry Potter-boeken en -films. Het besluit werd genomen aan het einde van de COP15-top over trekkende diersoorten in het Braziliaanse Campo Verde.

Naast de sneeuwuil krijgen de Amerikaanse grutto, een met uitsterven bedreigde steltloper met een lange snavel, en de grote hamerhaai bescherming. De gestreepte hyena en de reuzenotter zijn eveneens in de nieuwe lijst opgenomen.

De landen die partij zijn bij het CMS hebben zich verplicht diersoorten te beschermen die als uitstervingsbedreigd zijn aangemerkt. Dat behelst onder meer het behouden en herstellen van hun leefgebieden, het voorkomen van obstakels voor migratie en samenwerken met andere landen binnen het verspreidingsgebied van deze soorten.