40 soorten toegevoegd aan lijst beschermde wilde dieren

door anp
zondag, 29 maart 2026 om 19:51
anp290326099 1
CAMPO VERDE (ANP/AFP) - Het VN-Verdrag inzake de bescherming van rondtrekkende wilde diersoorten (CMS) heeft zondag de opname goedgekeurd van veertig soorten die internationale bescherming krijgen, waaronder de sneeuwuil die bekend is uit de Harry Potter-boeken en -films. Het besluit werd genomen aan het einde van de COP15-top over trekkende diersoorten in het Braziliaanse Campo Verde.
Naast de sneeuwuil krijgen de Amerikaanse grutto, een met uitsterven bedreigde steltloper met een lange snavel, en de grote hamerhaai bescherming. De gestreepte hyena en de reuzenotter zijn eveneens in de nieuwe lijst opgenomen.
De landen die partij zijn bij het CMS hebben zich verplicht diersoorten te beschermen die als uitstervingsbedreigd zijn aangemerkt. Dat behelst onder meer het behouden en herstellen van hun leefgebieden, het voorkomen van obstakels voor migratie en samenwerken met andere landen binnen het verspreidingsgebied van deze soorten.
loading

anp 47057174

Bruine aanslag (urinesteen) in je wc-pot? Zo laat je het eenvoudig verdwijnen

generated-image (1)

Wat kost een biertje in Europa?

3ccaaf5a ac3c 4912 9c81 433a5501609e

Waarom je meestal misslaat als je een mug wilt doden (en hoe je wél raak mikt)

shutterstock_1167416554

Wie zijn muren van spierwit naar warm wit of olijfgroen verft, verandert geen vierkante meter – maar wel de hele waardebeleving van de ruimte.

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

Coup tegen Poetin? Onvrede groeit

eenzame-senior-vrouw-raam

De 'typische’ kankerpatiënt bestaat niet

