Gewonde door steekpartij in winkelcentrum in Landgraaf

LANDGRAAF (ANP) - Door een steekpartij in een winkelcentrum in Landgraaf (Limburg) is zondagmiddag een man gewond geraakt, meldt de politie. Kort na het incident is een verdachte aangehouden. Het gaat om een 51-jarige man uit Landgraaf.

De steekpartij vond rond 17.00 uur plaats in winkelcentrum Op de Kamp aan de Vivaldipassage. Volgens de regionale omroep L1 is de gewonde een medewerker van een winkel. De politie kan dit niet bevestigen. "We weten dat de man een shirtje van een supermarkt aanhad toen agenten aankwamen, maar het kan ook zijn dat hij deze van medewerkers had gekregen, omdat zijn eigen shirt onder het bloed zat", aldus een woordvoerder.

Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.

Wat er precies is gebeurd, is ook nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.