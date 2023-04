Voormalige president Donald Trump urenlang verhoord in fraudezaak

- Voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump is donderdag zeven uur lang verhoord door procureur-generaal van New York Letitia James. Het verhoor vond plaats achter gesloten deuren en er zijn vooralsnog geen mededelingen gedaan over wat er precies is besproken. Trump wordt vervolgd op verdenking van fraude. Trump zou de waarde van zijn familiebedrijf met miljarden dollars hebben overdreven. Daarmee zou hij onrechtmatig zo’n 250 miljoen dollar van banken en verzekeraars hebben gekregen, aldus James. In tegenstelling tot een eerste verhoor in de zaak, beriep Trump zich deze keer niet op zijn zwijgrecht. Volgens Trumps advocaat heeft hij alle vragen van de procureur-generaal beantwoord. Ook drie van Trumps kinderen worden vervolgd. James wil hen onder meer een permanent verbod opleggen om nog langer bedrijven in New York te bezitten. Trump was op 4 april ook al in New York om gehoord te worden in een zaak over zwijggeld dat hij aan een pornoactrice zou hebben betaald over een seksuele relatie die zij gehad zouden hebben.