Elon Musk mag 120 meter hoge raket lanceren

SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, heeft toestemming gekregen voor het lanceren van Starship, de raket waarmee het bedrijf mensen naar de maan en uiteindelijk naar Mars wil sturen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit gaf vrijdag de vergunning af voor het lanceren van de raket vanaf het lanceerplatform in Boca Chica in de Amerikaanse staat Texas. Volgens SpaceX is de vergunning vijf jaar geldig. Het bedrijf maakte bekend dat het de raket op 17 april wil lanceren. Het ruimtevaartuig is ontworpen om hergebruikt te worden. Dat drukt de kosten, zegt SpaceX. Voor de eerste lanceerpoging wordt Starship geplaatst op een draagraket met 33 motoren, genaamd Super Heavy. In totaal is dit tweedelige raketsysteem 120 meter hoog. Het bedrijf had al een vergunning om prototypes van de raket te testen, maar dit is de eerste keer dat het toestemming heeft gekregen om deze raketcombinatie te lanceren.