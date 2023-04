De Japanse premier Fumio Kishida is zaterdag geëvacueerd na een explosie gevolgd door rookontwikkeling, toen hij een toespraak hield in de prefectuur Wakayama in West-Japan. Dat meldden lokale media. De premier bleef ongedeerd, één persoon werd ter plaatse gearresteerd, melden staatsomroep NHK en andere Japanse media.