Vrouw steekt na aanrijding twee keer A12 over en zorgt voor chaos

Een 56-jarige automobiliste die dinsdagochtend op de A12 bij Zoetermeer betrokken was bij een aanrijding, stak daarna twee keer de snelweg over. Dat zorgde voor meerdere aanrijdingen en veel vertraging. De politie spreekt van een "chaos". De vrouw raakte lichtgewond.

De automobiliste veroorzaakte rond 07.20 uur op de toerit van de A12 richting Utrecht een aanrijding. Hierna reed ze volgens de politie de snelweg op en stapte ze op de linkerhelft van de snelweg uit. Daarna wilde zij de snelweg in de richting van Den Haag oversteken. Twee auto's die daar reden botsten hierdoor op elkaar. De vrouw bleef ongedeerd en besloot terug te keren naar de andere weghelft, waar haar auto stond. Vervolgens liep ze enkele honderden meters op de snelweg in de richting van Utrecht. Daar werd ze aangereden door een auto en raakte ze lichtgewond.

Na haar behandeling in het ziekenhuis zal de politie haar horen als verdachte.

De A12 richting Utrecht was door de chaos bij Zoetermeer enige tijd afgesloten. In de andere rijrichting was de linkerrijstrook een tijd dicht. Rond 09.00 uur gaf Rijkswaterstaat de weg in beide richtingen weer vrij.