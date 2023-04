Kijk uit: komende dagen grote flitsmarathon op de Europese wegen

Het Europese verkeerspolitienetwerk Roadpol is deze week weer als een malle aan het controleren op de Europese wegen. Het zwaartepunt van de jaarlijkse 'Europese flitsmarathon' is op vrijdag 21 april, de dag waarop de uittocht van de Nederlandse meivakantie begint.

De Speed Marathon leverde vorig jaar 104.315 bekeuringen op, uitgedeeld door 14.900 politieagenten in negentien verschillende landen. Er waren in totaal liefst 10.500 controleposten waarbij ruim 3,1 miljoen automobilisten werden gecontroleerd. Van vele overtreders werd het rijbewijs afgenomen.

Drie Duitse hardrijders maakten het in 2022 wel heel bont. De 'recordhouder' ging 190 km/u op een provinciale weg in Beieren waar 80 km/u is toegestaan. Een andere oosterbuur ging 189 km/u waar 100 mag. Ook binnen de bebouwde kom werd tot 40 km/u te hard gereden.

Vorig jaar deden ook Duitsland, Nederland en België mee met de mega-operatie. Of dat dit jaar ook zo is, is niet bekendgemaakt. Tot komende zondagavond kun je extra controles verwachten overal in de Europese Unie. Volgens Roadpol is boetes uitdelen niet het doel, maar slechts het middel. Het doel is om chauffeurs meer bewust te maken van mogelijk gevaarlijk weggedrag. Elk jaar overlijden zo'n 20.000 mensen in het Europese verkeer; een te hoge snelheid is de belangrijkste oorzaak hierbij.