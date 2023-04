Bizar ongeluk in Parijse metro: vrouw komt met jas tussen de deur en overlijdt ter plekke

Een 40-jarige vrouw sprong op het laatste moment uit metrolijn 6 in Parijs. Toen de deuren dichtklapten, bleef een deel van haar jas ertussen steken. Ze werd meegesleept, een deel van haar lichaam kwam onder de metro en ze overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Het dramatische ongeval gebeurde zaterdagmiddag even na vieren op het perron van station Bel-Air in de Franse hoofdstad. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niks meer voor de vrouw betekenen. Het openbaarvervoerbedrijf RATP stopte het vervoer in beide richtingen voor enkele uren om de politie in de gelegenheid te stellen te onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

“De metrobestuurder was totaal in shock. Brandweerlieden en collega's van de RATP ontfermden zich over hem na het tragische ongeluk. Slachtofferhulp werd direct ingeschakeld om hem bij te staan”, zei een woordvoerder van de RATP. De metrobestuurder moest ook een alcoholblaastest uitvoeren; hij testte negatief.