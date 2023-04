Twee katten gered na uitslaande brand in appartement Vianen

De brandweer is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgerukt voor een brand aan de Vijfheerenlanden in het Utrechtse Vianen. De brand brak voor 01.00 uur uit op de vijfde etage van een appartementencomplex. Bij de uitslaande brand kwam veel rook vrij. Volgens een brandweerwoordvoerster was er waarschijnlijk niemand in de woning. Wel werden er twee katten gered. Bewoners van verschillende appartementen in het complex moesten worden geëvacueerd maar konden nadat de brandweer het vuur had geblust weer naar huis. Alleen in het appartement waar de brand woedde, kan voorlopig niemand terugkeren. De dierenambulance is ingeschakeld vanwege de twee geredde katten. Wat er precies in brand heeft gestaan is niet duidelijk. Ook weet de brandweer niet hoe het vuur kon ontstaan. De politie en brandweer doen daar onderzoek naar.