OLVG gaat kunstmatige intelligentie gebruiken op de ic

Een robot gaat meedenken met de arts of een patient die op de IC lgt kan worden overgeplaatst naar de gewone zorg.

De artsen op de intensive care van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam beschikken dankzij kunstmatig intelligente ontslagsoftware van softwarebedrijf Pacmed over een nieuwe assistent, schrijft NRC.

Die helpt de arts met de beslissing of een patiënt wel of niet van de IC ontslagen kan worden. Een soort tweede mening, „die kan aanzetten tot een heroverweging”, zegt Reinier Crane, intensivist (gespecialiseerd IC-arts) in het OLVG.