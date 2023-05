Amsterdam meest aantrekkelijke stad om in te wonen

Amsterdam is van de Nederlandse steden de meest aantrekkelijke om in te wonen. De hoofdstad wordt gevolgd door Amstelveen, Leiden en Utrecht als het gaat om woonaantrekkelijkheid, meldt Atlas Research na een jaarlijkse vergelijking van de vijftig grootste gemeenten.

Arnhem heeft volgens Atlas de grootste zogenoemde groenblauwe aantrekkelijkheid, gevolgd door Zwolle en Velsen. Mensen zijn niet alleen bereid om te betalen voor een woning in een wijk met veel groen of blauw, maar ook voor een woning op een plek met veel groen en blauw binnen acceptabele reistijd, geeft Atlas aan. "Arnhem combineert een gunstige ligging ten opzichte van de Veluwe met grote stukken groen en blauw in de wijken in de stad."

Atlas Research vergelijkt jaarlijks de vijftig grootste gemeenten met elkaar op meer dan vijftig punten.