Klokkenluider: VS verzamelt ufo’s voor geheim onderzoek

Niets zo mysterieus én angstaanjagend als de al tientallen jaren bestaande geruchten over geheime bases waar de VS ufo's bewaart en onderzoekt. Een Amerikaanse luchtmachtveteraan doet nu een nieuwe duit in het zakje: hij beweert dat zijn regering al tientallen jaren buitenaardse ruimtevaartuigen verzamelt, die nog helemaal intact zijn.

Ze zouden onderdeel zijn van een uiterst geheim onderzoeksprogramma, stelt David Charles Grusch (36). De oud-inlichtingenfunctionaris zegt zelfs voldoende bewijs te hebben, wat hij ook zou hebben overhandigd aan het Amerikaanse congres. In een interview bij NewsNation zegt hij: "Dit zijn technische voertuigen, die niet van menselijke oorsprong zijn, die zijn geland of neergestort.”

Er zouden zelfs soms meer dan alleen voertuigen zijn gevonden, suggererend dat de aliens er nog in zaten. "Als je iets terughaalt dat is geland of neergestort, kom je soms dode piloten tegen. Geloof het of niet, het is waar. We zijn zeker niet alleen”, zegt hij.

Grusch werkte ooit bij de Unidentified Aerial Phenomena (UAP)-taskforce van de regering. Maar direct bewijs voor zijn beweringen heeft hij niet. Hij zou enkel benaderd zijn door inlichtingenfunctionarissen, die hem erover vertelden. "Ik dacht eerst dat ik gek was, en dat ik werd misleid”, zei Grusch. "Mensen begonnen me ineens te vertrouwen. Er kwamen veel voormalige inlichtingenofficieren naar me toe die mij toevertrouwden dat ze deel uitmaakten van het programma.”

Het Amerikaanse ministerie van Defensie ontkent en stelt "geen verifieerbare informatie te hebben ontdekt om beweringen te onderbouwen dat dit soort programma’s bestaan of hebben bestaan.”