Nog nooit trouwden er zo weinig Chinezen: geboortecrisis verergert

Vorig jaar trouwden er 'slechts' 6,83 miljoen Chinese koppels, het laagste aantal sinds het begin van de metingen in 1986. Het aantal huwelijken is met 800.000 afgenomen ten opzichte van 2021, wat ook al een recordjaar was op dat gebied.

Het huwelijkscijfer daalt al tien jaar in China. Het piekte in 2013 toen bijna 13,5 miljoen koppels trouwden, bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het lage huwelijkscijfer past in het plaatje van de geboortecrisis in het land. Afgelopen jaar kromp de Chinese bevolking voor het eerst in zestig jaar. Er klinken nu waarschuwingen dat het land oud wordt, nog voor het rijk zal zijn.

Stimulerende maatregelen

Sinds Xi Jinping aan de macht kwam in 2012 houdt de regering er een uiterst conservatieve sociale agenda op na, waarbij vrouwen op allerlei manieren worden aangemoedigd om jong te trouwen zodat ze meer kinderen kunnen grootbrengen. Maar veel heeft het niet geholpen. Tussen 2010 en 2020 is de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen trouwen gestegen van 24 naar bijna 29 jaar.

In 2016 nam China afscheid van de één-kind-politiek om juist te gaan stimuleren dat vrouwen meer kinderen krijgen. Lokale overheden hebben daar allerlei beleidsmaatregelen voor genomen, zoals gratis IVF en subsidies voor tweede en derde kinderen. Sommige provincies bieden ook betaald huwelijksverlof tot dertig dagen na de bruiloft.

Huwelijk is patriarchaal instituut

Maar ook China moderniseert en vooral hoogopgeleide jonge vrouwen bekritiseren het huwelijk en zien het als een patriarchaal instituut om vrouwen te onderdrukken, legt socioloog Yun Zhou van de University of Michigan uit.

Tot nu toe hebben de stimulerende maatregelen dan ook niet gewerkt. Jonge mensen willen niet trouwen en ook niet meer dan één kind krijgen. Ze hebben te maken met een recordhoge jeugdwerkloosheid en economische tegenwind in het algemeen.

Iets anders wat mensen tegenhoudt om te trouwen, zijn de strengere regels rond echtscheidingen. Zo is er een verplichte zogenoemde afkoelperiode van dertig dagen waarna mensen pas echt mogen scheiden. Iemand op het Chinese socialmediaplatform Weibo schrijft daarover dat "jonge mensen niet meer durven te trouwen nu er steeds meer kunstmatige obstakels zijn om te scheiden".