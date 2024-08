Is een penis in de zomer echt groter dan in de winter?

Sommigen beweren dat een penis in de zomer groter is dan in de winter. Klopt dat echt? Het zou kunnen, omdat twee factoren die vooral in de zomer voorkomen een rol spelen, legt uroloog Piet Hoebeke van het UZ Gent uit bij HLN.

Ten eerste: de penis reageert op kou. “Bij koude gaan de penis en de balzak inkrimpen en rimpelig worden, terwijl ze bij warmte net gaan uitrekken. In een koude omgeving is het natuurlijk interessant om de hele ‘apparatuur’ op lichaamstemperatuur te houden, terwijl het bij heel hoge temperaturen toch beter is om de teelballen wat naar buiten te laten hangen ter afkoeling.” Niet alleen de penis wordt kleiner, ook de balzak trekt samen en de teelballen worden opgetrokken, allemaal ter bescherming tegen de kou.

Maar er is nog een tweede factor: ook door stress wordt de penis kleiner. “Adrenaline, het hormoon dat bij stress vrijkomt, reageert volgens het vecht-of-vluchtprincipe.” En moet je vluchten dan zijn ingetrokken genitaliën praktischer. “Er zijn mannen die door continue stress ook met een continu samengetrokken gevoel aan hun ballen en penis rondlopen”, vertelt Hoebeke. “En laat dat nu net zijn wat die dartosspier zo pervers maakt: hoe meer stress een man heeft over de lengte van zijn penis, hoe korter die wordt.”

In de zomer, zeker op vakantie, zijn mensen wat meer ontspannen en dat komt de lengte van de penis ten goede. “Maar pas op: aan de lengte in erectie verandert er helemaal niets”, klinkt het tot besluit.